Выбор альтернативных источников для частного дома: разновидности солнечных электростанций

Стремление человека к экономии на коммунальных услугах приводит к необходимости установки солнечных электростанций на крыше своего частного дома. Еще каких-то 10 лет назад об этом мало кто задумывался, но в силу постоянно повышающихся тарифов многие не желают смиряться с такими условиями жизни. Сегодня солнечные электростанции, вырабатывающие ток от энергии солнечного света, предлагаются в большом разнообразии видов и вариантов исполнения. Чтобы определиться с подходящим вариантом, который обеспечит комфортные условия эксплуатации, необходимо изучить их разновидности.

Виды предлагаемых систем в зависимости от особенностей функционирования

Не платить за электроэнергию или снизить тариф на ее оплату? Если раньше это звучало как нечто нереальное, то сегодня это вполне возможно. Причем позволить себе это могут практически все владельцы частных домов, независимо от уровня дохода. Солнечные электростанции хотя и стоят дорого, но возможность их покупки имеется у каждого благодаря разного рода экономичных предложений: рассрочки и кредиты. Важно лишь перед тем, как купить альтернативные источники энергии для дома, разобраться с основными их разновидностями, от чего собственно и зависит их стоимость.

Различают следующие варианты солнечных электростанций по выработке электричества, отличающиеся по способу функционирования:

Автономные. Их еще называют «независимыми», которые работают без необходимости подключения к централизованному электроснабжению. Такие системы не получили большой популярности по причине того, что они стоят очень дорого. Кроме солнечных панелей, комплектация предусматривает использование накопителей энергии, которые также бывают разных видов, но даже самые дешевые варианты обойдутся довольно дорого (их количество зависит от мощности СЭС). Важным достоинством такого оборудования является тот факт, что потребитель полностью независим от тарифов энергокомпаний, так как он пользуется электричеством, которое вырабатывает его оборудование. Сетевые. Это самый популярный тип СЭС, благодаря которым у потребителей имеется возможность снизить расходы на оплату за электричество. Особенность таких систем в том, что они лишены накопителей. Вырабатываемое электричество поступает в централизованную сеть. Потребителю при этом предлагается электроэнергия из сети по сниженному тарифу. Преимуществом систем является сниженная стоимость оборудования, которое подразумевает применение панелей, сетевого инвертора и двунаправленного счетчика. За счет финансовой доступности таких систем они пользуются большим спросом среди владельцев частных территорий. Гибридные. Они сочетают в себе функции автономных и сетевых систем. При этом системы менее популярны, так как характеризуются повышенной стоимостью. Кроме необходимости приобретения накопителей, такое оборудование подразумевает покупку недешевого инвертора гибридного типа. Однако такие установки удобны в эксплуатации, так как при перебоях с электроснабжением потребитель не будет ощущать их. Кроме того, при избыточной выработке электричества можно получать доход от государства.

Какой вид электростанции лучше использовать, зависит от предпочтений покупателя. Каждый тип систем имеет свои положительные и отрицательные стороны, которые следует тщательно взвесить, чтобы в итоге не пришлось жалеть о своем выборе.

О преимуществах солнечных станций

Кроме основного достоинства, благодаря которому снижается оплата за электроэнергию, использование солнечных станций в домашних условиях предопределяет следующие плюсы:

Экологическая безопасность. Экономия места, так как размещаются на крыше. Отсутствие необходимости обслуживания и ремонта. Большой срок службы. Неиссякаемое количество солнечного света, благодаря которому можно вырабатывать большие объемы электричества.

Выбор подходящего оборудования осуществляется на основании прочих параметров, а именно: мощность, тип панелей, способы крепления и прочие критерии. Чтобы правильно приобрести подходящие варианты, понадобится обратиться за помощью к специалистам. Лучше всего в этом вопросе помогут консультанты компании Solar-Tech.