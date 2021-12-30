Не тільки свічка: з’явились нові факти про причину смертельної пожежі в лікарні Прикарпаття (Відео)

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Через смертельну пожежу Уряд розпорядився перевірити надійність кисневого обладнання в усіх райлікарнях України і провести додаткові навчання для медиків, які працюють з таким обладнанням.





У райлікарні Косова, де в пожежі 28 грудня загинули троє людей, виявили несправне обладнання. Крім свічки, це також могло стати причиною загоряння. Про це, повідомляє ТСН, заявив очільник ГУ ДСНСУ в Івано-Франківській області Ігор Оксентюк.

“Несправність комунікацій, які підводили кисень до палат”, – заявив Оксентюк про виявлені в райлікарні Косова факти.

Він зазначив, що поминальна свічка як причина пожежі наразі залишається основною версією, але була «сукупність факторів».

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Остаточну причину пожежі в рамках кримінального провадження має встановити слідство. Кримінальне провадження відкрито за фактом смертельної пожежі за статтею 270 ч.2 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки).

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