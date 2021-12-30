ПДД в Украине могут изменить

Украинцев хотят штрафовать за езду на летней резине зимой. А еще некоторых водителей могут обязать постоянно включать фары.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В документе сказано, что водителей могут штрафовать за то, что они зимой ездят на летней резине. «Переобувать» машину нужно 1 октября и ездить на зимней резине до 31 марта. При этом из ПДД хотят убрать норму о том, что на скользкой дороге нужно использовать специальные шины, которые соответствуют состоянию проезжей части.

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Нововведения в дорожных правилах могут коснуться и водителей механики. Их могут обязать в любое время года включать дневные ходовые огни, если их нет – то ближние фары.

Когда планируют ввести изменения, пока неизвестно.

Также Realist.online сообщал, что в Киеве за неделю водителей оштрафовали на миллион гривен за перегруз.