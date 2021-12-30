Помогает ли бустерная прививка Johnson & Johnson против Омикрона: свежее исследование

По крайней мере, об этом свидетельствует исследование, проведенное южноафриканским Советом медицинских исследований. Но заметим, что сейчас оно опубликовано в виде препринта и только проходит экспертную оценку.

Актуально Эффективные способы, которые помогут держать иммунитет в тонусе

Бустерная прививка J & J усиливает защиту от Омикрона

Бустерная доза вакцины против коронавируса от Johnson & Johnson, введенная через 1 – 2 месяца после первичной вакцинации, предотвращает госпитализации на 85%.

Согласно результатам исследований, уровень защиты против инфекции повышался в последующие недели после получения бустерной прививки, даже после всплеска заболеваемости.

Более того, если интервал между первой и бустерной дозой составляет около двух недель, то риск попасть в больницу с коронавирусом уменьшается до 63%.

Интересно: Исследователи из Южной Африки обнаружили, что у людей, инфицированных штаммом Омикрон, развивается повышенный иммунитет к варианту Дельта.

Что известно о влиянии Омикрона на иммунитет: последние исследования

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме.

Смертность от Омикрона на 75% меньше по сравнению с прошлыми волнами коронавируса. Такие данные привели ученые Национального института инфекционных заболеваний в ЮАР и Университета Претории.

по сравнению с прошлыми волнами коронавируса. Такие данные привели ученые Национального института инфекционных заболеваний в ЮАР и Университета Претории. Т-клеточная защита способна защитить большинство тех, кто уже переболел коронавирусом, или вакцинировался, независимо от того, насколько эффективно сработала «первая линия обороны» – антитела.

Между тем у жителей северных провинций Испании обнаружили двойные случаи заражения Дельтой и Омикроном. Подобные случаи могут стать причиной еще большего количества мутаций.