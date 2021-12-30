Военный учет женщин: какие последствия могут быть для украинок и работодателей

Женщины обязаны становиться на военный учет, фото Сухопутные войска Facebook ВСУ

Эксперты для портала «Комментарии» пояснили, какие могут быть последствия постановки женщин на учет и вообще удастся сделать таку титаническую работу за 12 месяцев.

Зачем ставить женщин на воинский учет, если Минобороны в принципе не представляет себе для чего это нужно

Экономический

эксперт, соучредитель Аналитического консалтингового агентства «Украинская

Фабрика Мнения» и кандидат наук госуправления Юрий Гаврилечко подсчитал

прямые потери для экономики, если женщины пойдут становиться на военный учет.

Согласно его

расчетам, прямые потери в заработной плате и части ВВП страны могут составить 70-80 млрд грн минимум или — 1,5… -1,7% ВВП за год. Это

если считать, что на учет пойдут становиться 8 млн работающих женщин, а оплата

их труда минимальная — 39 грн/час.

Так как

им нужно будет взять справки у гинеколога, сделать флюорографию, а потом пройти

полное медицинское обследование, возможно взять какие-то документы в ЦНАПах, то

есть на это все уйдет как минимум пять полных рабочих дней.

«Я по

минимуму посчитал потери экономики, от того что женщины не получат зарплату и

сколько потеряет государство от того что 54% работающих в течение недели не

появятся на работе. В реальности это будет месяца полтора с перерывами.

Невозможно просчитать наперед все косвенные затраты. Какие это будут потери для

экономики я даже не представляю. Это очень скромный подсчет», – подчеркнул

эксперт.

Юрий

Гаврилечко отметил, что нынешняя система военкоматов еле справляется с учетом

призывников мужчин, а это несколько десятков тысяч человек в год.

«А

теперь представим, что за год система, что способна, в лучшем случае, взять на

учет до 100 тысяч призывников в год, вынуждена поставить на учет 8 млн человек.

То есть в 80 раз больше! Что б это сделать, нужно увеличивать штатное число

сотрудников, обеспечить их рабочими местами, оборудованием, зарплатой в конце

концов. Это невозможно сделать за год. Да, а потом, после окончания учета, куда

их девать? Увольнять? А за счет чего выходные пособия выплачивать? Мало того,

что потери экономики будут, еще и задача выполнена не будет, потому что она так

поставлена, чтобы не быть выполненной», — говорит эксперт.

Тут же

он добавляет, что за восемь лет войны не построили в стране даже патронного

производства. В Украине нет собственного производства патронов, нет

производства снарядов. Из советских складов, которые были, многие взорвались. А

оставшиеся оружейные заводы сидят практически без заказов или уничтожаются, как

киевские «Арсенал» и «Большевик».

«Чем

воевать будем? Во время войны количество патронов должно исчисляться десятками

миллиардов штук. На минуту боя нужно хотя бы три рожка патронов для автомата –

90 штук. Теперь подсчитайте сколько нужно для 8 млн человек патронов на минуту

боя… 720 млн штук. Понятно, конечно, что 8 млн призывать никто не будет. Но…

тогда вообще зачем эта катавасия с постановкой на учет?», — добавляет Юрий

Гаврилечко.

По его

словам, непонятно в какие сроки это буде сделано и за счет каких ресурсов

страна собирается кого-то учить, кормить, одевать, обеспечивать оружием.

«Единственный

план – собрать с людей штрафы за «непостановку». Нет других планов. Любая

инициатива имеет минимум две части: одна часть денежная, а вторая

ресурсно-административная. На сегодня ресурсно-административную никто не

продумывал, никто не догадывался, что она существует», — добавляет эксперт.

Ведь

приказ Минобороны – это приказ для их сотрудников. А вот чтобы врачи понимали,

какие документы выдавать тем, кого будут мобилизовать, нужно было выдавать совместный

приказ с МОЗ, а чтобы еще и работодатели понимали как им себя вести – то еще и

с Минтруда придется его согласовывать, как минимум. Чтобы уже на основе этих

приказов разрабатывались и «спускались вниз» порядки и инструкции. С другой

стороны, семейные врачи уже ФЛП и они не получат инструкции от МОЗ или органов местного

самоуправления.

«Кто до них будет доводить информацию о правилах прохождения

медкомиссии? Да, а кто им оплатит дополнительную нагрузку? НСЗУ? Так у

Нацслужбы Здоровья нет таких полномочий – медосмотр для армии оплачивать для

всех подряд… И денег в Госбюджете 2022 на это тоже, естественно, нет. А что

делать тем, у кого нет семейных врачей? А таковых у нас примерно 25% населения. Но самое

главное – никто не собирается отвечать на основной вопрос: зачем ставить женщин на воинский учет, если Минобороны в принципе не представляет себе для чего это нужно, как и где использовать труд женщин в армии и во что это обойдется?» , — добавляет эксперт.

«Пока что единственный смысл приказа о постановке на учет: собрать штрафов с 8 млн женщин и еще пару сотен тысяч штрафов с работодателей. К обороне страны это не имеет ни малейшего

отношения. Рост налоговой нагрузки (штрафы) и рост коррупции (взятки в военкоматах). Это и

есть основная цель «постановки на учет» работающих (чтобы у них точно были

деньги на штрафы и взятки) женщин от 18 до 60 лет», — подчеркивает Юрий Гаврилечко.

Надо было проводить информационную, воспитательную, образовательную работу с населением



Политический эксперт и замдиректора Украинского института политики

Владислав Дзвидзинский говорит, что подобная идея приемлема и адекватная

условиям, времени и ситуации, в которой мы находимся, а также общеевропейскому

тренду на гендерное равенство.

Ведь в Украине восемь лет не прекращается военный конфликт с РФ на Донбассе

и, можно предположить, что он будет длиться долго. Также он отмечает, что более

100 тысяч российских военных возле границы не что иное, как прямая угроза

вторжения в Украину. Это повлечет за собой введение чрезвычайного положения,

мобилизацию, в том числе и женщин целого ряда профессий. Но чтобы это не было

неожиданностью, стоит проводить эту работу заранее.

По мнению эксперта, есть несколько минусов реализации инициативы с

постановкой на военный учет. Во-первых, всю подготовительную работу нужно было

проводить поэтапно, с момента возникновения конфликта на Донбассе.

«Если мы принимаем хартии по поводу гендерного равенства, то очевидно, что

оно не исключает и военную службу, и возможность мобилизации женщин. К

сожалению, об этом никто не говорил. Подобные вещи, которые касаются каждой

украинской семьи, являются очень сложными с точки зрения принятия.

Информационную, воспитательную, образовательную работу должны были проводить

очень много профильных государственных ведомств и министерств длительный период

времени, а не просто поставить перед фактом, что вот теперь мы призываем.

Отсюда появляется риск того, что завтра перед фактом поставят еще кого-то. Нет

ни понимания того, что может быть дальше, ни гарантий и защиты для определенных

категорий граждан, которых подобные инициативы касаться не должны», — отметил

Владислав Дзвидзинский.

К тому же, не продумана и форма реализации инициативы постановки женщин на

военный учет.

«Инициатива имеет причины,

но не просчитаны последствия. Не просчитывали последствия данной инициативы, не

только экономические, но организационные: сколько это займет времени, кто это

должен делать, на базе каких военкоматов. Даже сейчас есть достаточно

длительная очередь для того, чтобы стать на учет/сняться с учета. Мужчинам это

сложно пройти, поэтому женщины создадут новые очереди и нагрузки на военкоматы.

Не просчитаны временные последствия, в том числе и экономические», – пояснил

политический эксперт.

Владислав Дзвидзинский уверен, что экономические потери, о которых говорит

Юрий Гаврилечко, неизбежно будут. Либо прямые потери от того, что люди будут

отсутствовать на рабочем месте и не будут выполнять работу, либо косвенные

потери. Вторые возможны, если всем женщинам разрешат в рабочее время пройти

медкомиссию для постановки на учет и заплатят за эти дни.

«Экономические потери неизбежны, о чем должен был бы говорить министр

экономики, премьер-министр Денис Шмыгаль, инициаторы этого процесса. Мотивы

ясны и понятны, следствия не просчитаны и будут решаться ситуативно. Однако

стоит понимать, что затраты несоизмеримо малы по соотношению с ценой войны,

которую мы можем дождаться. Если мы не организуем общество, нам придется

заплатить очень большую цену и материальную, и нематериальную за неудачные

попытки обороны в случае потребности», — резюмировал эксперт.

Как сообщал портал «Комментарии», украинка пришла становиться на военный учет, но у нее потребовали справки от врачей.



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