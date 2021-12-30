Военный учет женщин: какие последствия могут быть для украинок и работодателей

Женщины обязаны становиться на военный учет, фото Сухопутные войска Facebook ВСУ
Эксперты для портала «Комментарии» пояснили, какие могут быть последствия постановки женщин на учет и вообще удастся сделать таку титаническую работу за 12 месяцев.
Зачем ставить женщин на воинский учет, если Минобороны в принципе не представляет себе для чего это нужно
Экономический
эксперт, соучредитель Аналитического консалтингового агентства «Украинская
Фабрика Мнения» и кандидат наук госуправления Юрий Гаврилечко подсчитал
прямые потери для экономики, если женщины пойдут становиться на военный учет.
Согласно его
расчетам, прямые потери в заработной плате и части ВВП страны могут составить 70-80 млрд грн минимум или — 1,5… -1,7% ВВП за год. Это
если считать, что на учет пойдут становиться 8 млн работающих женщин, а оплата
их труда минимальная — 39 грн/час.
Так как
им нужно будет взять справки у гинеколога, сделать флюорографию, а потом пройти
полное медицинское обследование, возможно взять какие-то документы в ЦНАПах, то
есть на это все уйдет как минимум пять полных рабочих дней.
«Я по
минимуму посчитал потери экономики, от того что женщины не получат зарплату и
сколько потеряет государство от того что 54% работающих в течение недели не
появятся на работе. В реальности это будет месяца полтора с перерывами.
Невозможно просчитать наперед все косвенные затраты. Какие это будут потери для
экономики я даже не представляю. Это очень скромный подсчет», – подчеркнул
эксперт.
Юрий
Гаврилечко отметил, что нынешняя система военкоматов еле справляется с учетом
призывников мужчин, а это несколько десятков тысяч человек в год.
«А
теперь представим, что за год система, что способна, в лучшем случае, взять на
учет до 100 тысяч призывников в год, вынуждена поставить на учет 8 млн человек.
То есть в 80 раз больше! Что б это сделать, нужно увеличивать штатное число
сотрудников, обеспечить их рабочими местами, оборудованием, зарплатой в конце
концов. Это невозможно сделать за год. Да, а потом, после окончания учета, куда
их девать? Увольнять? А за счет чего выходные пособия выплачивать? Мало того,
что потери экономики будут, еще и задача выполнена не будет, потому что она так
поставлена, чтобы не быть выполненной», — говорит эксперт.
Тут же
он добавляет, что за восемь лет войны не построили в стране даже патронного
производства. В Украине нет собственного производства патронов, нет
производства снарядов. Из советских складов, которые были, многие взорвались. А
оставшиеся оружейные заводы сидят практически без заказов или уничтожаются, как
киевские «Арсенал» и «Большевик».
«Чем
воевать будем? Во время войны количество патронов должно исчисляться десятками
миллиардов штук. На минуту боя нужно хотя бы три рожка патронов для автомата –
90 штук. Теперь подсчитайте сколько нужно для 8 млн человек патронов на минуту
боя… 720 млн штук. Понятно, конечно, что 8 млн призывать никто не будет. Но…
тогда вообще зачем эта катавасия с постановкой на учет?», — добавляет Юрий
Гаврилечко.
По его
словам, непонятно в какие сроки это буде сделано и за счет каких ресурсов
страна собирается кого-то учить, кормить, одевать, обеспечивать оружием.
«Единственный
план – собрать с людей штрафы за «непостановку». Нет других планов. Любая
инициатива имеет минимум две части: одна часть денежная, а вторая
ресурсно-административная. На сегодня ресурсно-административную никто не
продумывал, никто не догадывался, что она существует», — добавляет эксперт.
Ведь
приказ Минобороны – это приказ для их сотрудников. А вот чтобы врачи понимали,
какие документы выдавать тем, кого будут мобилизовать, нужно было выдавать совместный
приказ с МОЗ, а чтобы еще и работодатели понимали как им себя вести – то еще и
с Минтруда придется его согласовывать, как минимум. Чтобы уже на основе этих
приказов разрабатывались и «спускались вниз» порядки и инструкции. С другой
стороны, семейные врачи уже ФЛП и они не получат инструкции от МОЗ или органов местного
самоуправления.
«Кто до них будет доводить информацию о правилах прохождения
медкомиссии? Да, а кто им оплатит дополнительную нагрузку? НСЗУ? Так у
Нацслужбы Здоровья нет таких полномочий – медосмотр для армии оплачивать для
всех подряд… И денег в Госбюджете 2022 на это тоже, естественно, нет. А что
делать тем, у кого нет семейных врачей? А таковых у нас примерно 25% населения. Но самое
главное – никто не собирается отвечать на основной вопрос: зачем ставить женщин на воинский учет, если Минобороны в принципе не представляет себе для чего это нужно, как и где использовать труд женщин в армии и во что это обойдется?», — добавляет эксперт.
«Пока что единственный смысл приказа о постановке на учет: собрать штрафов с 8 млн женщин и еще пару сотен тысяч штрафов с работодателей. К обороне страны это не имеет ни малейшего
отношения. Рост налоговой нагрузки (штрафы) и рост коррупции (взятки в военкоматах). Это и
есть основная цель «постановки на учет» работающих (чтобы у них точно были
деньги на штрафы и взятки) женщин от 18 до 60 лет», — подчеркивает Юрий Гаврилечко.
Надо было проводить информационную, воспитательную, образовательную работу с населением
Политический эксперт и замдиректора Украинского института политики
Владислав Дзвидзинский говорит, что подобная идея приемлема и адекватная
условиям, времени и ситуации, в которой мы находимся, а также общеевропейскому
тренду на гендерное равенство.
Ведь в Украине восемь лет не прекращается военный конфликт с РФ на Донбассе
и, можно предположить, что он будет длиться долго. Также он отмечает, что более
100 тысяч российских военных возле границы не что иное, как прямая угроза
вторжения в Украину. Это повлечет за собой введение чрезвычайного положения,
мобилизацию, в том числе и женщин целого ряда профессий. Но чтобы это не было
неожиданностью, стоит проводить эту работу заранее.
По мнению эксперта, есть несколько минусов реализации инициативы с
постановкой на военный учет. Во-первых, всю подготовительную работу нужно было
проводить поэтапно, с момента возникновения конфликта на Донбассе.
«Если мы принимаем хартии по поводу гендерного равенства, то очевидно, что
оно не исключает и военную службу, и возможность мобилизации женщин. К
сожалению, об этом никто не говорил. Подобные вещи, которые касаются каждой
украинской семьи, являются очень сложными с точки зрения принятия.
Информационную, воспитательную, образовательную работу должны были проводить
очень много профильных государственных ведомств и министерств длительный период
времени, а не просто поставить перед фактом, что вот теперь мы призываем.
Отсюда появляется риск того, что завтра перед фактом поставят еще кого-то. Нет
ни понимания того, что может быть дальше, ни гарантий и защиты для определенных
категорий граждан, которых подобные инициативы касаться не должны», — отметил
Владислав Дзвидзинский.
К тому же, не продумана и форма реализации инициативы постановки женщин на
военный учет.
«Инициатива имеет причины,
но не просчитаны последствия. Не просчитывали последствия данной инициативы, не
только экономические, но организационные: сколько это займет времени, кто это
должен делать, на базе каких военкоматов. Даже сейчас есть достаточно
длительная очередь для того, чтобы стать на учет/сняться с учета. Мужчинам это
сложно пройти, поэтому женщины создадут новые очереди и нагрузки на военкоматы.
Не просчитаны временные последствия, в том числе и экономические», – пояснил
политический эксперт.
Владислав Дзвидзинский уверен, что экономические потери, о которых говорит
Юрий Гаврилечко, неизбежно будут. Либо прямые потери от того, что люди будут
отсутствовать на рабочем месте и не будут выполнять работу, либо косвенные
потери. Вторые возможны, если всем женщинам разрешат в рабочее время пройти
медкомиссию для постановки на учет и заплатят за эти дни.
«Экономические потери неизбежны, о чем должен был бы говорить министр
экономики, премьер-министр Денис Шмыгаль, инициаторы этого процесса. Мотивы
ясны и понятны, следствия не просчитаны и будут решаться ситуативно. Однако
стоит понимать, что затраты несоизмеримо малы по соотношению с ценой войны,
которую мы можем дождаться. Если мы не организуем общество, нам придется
заплатить очень большую цену и материальную, и нематериальную за неудачные
попытки обороны в случае потребности», — резюмировал эксперт.
Как сообщал портал «Комментарии», украинка пришла становиться на военный учет, но у нее потребовали справки от врачей.
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