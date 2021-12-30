Более 100 млрд доходов в 2022 году: правительство утвердило финплан «Укрзализныци»

«Укрзализныця» в этом году получила 113 млн грн чистой прибыли

Кабинет министров утвердил финансовый план акционерного общества «Укрзализныця» на 2022 год. Финплан был утвержден 29 декабря, сообщает пресс-служба компании.

Правительство утвердило, что по итогам работы в 2022 году «Укрзалізниця» должна получить 1,68 млрд грн чистой прибыли – в 6,7 раза больше, чем запланированный аналогичный показатель за 2021 год.

В финансовом плане компании на 2022 год заложили доходы в сумме 101,977 млрд грн, чистый доход от реализации – 98,091 млрд грн, капитальные инвестиции – 29,989 млрд грн.

«Также компания ожидает экономии 500 млн грн от снижения суммы оплаты налога на землю. Кроме того, запланированное финансирование расходов на капитальные инвестиции из государственного бюджета в объеме 6,8 млрд. грн. и поступления в пользу государства в объеме 28,02 млрд грн», – добавили в пресс-службе.

Напомним, что «Укрзализныця» запустила экспресс в Буковель.

Ранее, компания «Укрзализныця» назначила два дополнительных поезда на зимние праздники.

Также, «Укрзализныця» вводит возможность заказа групповых билетов онлайн.

К слову, на период с 24 по 30 декабря 2021 года, а также 2, 6 и 8 января 2022 года АО «Укрзализныця» назначает курсирование поезда Интерсити+ «Лыжный экспресс» сообщением Киев-Славское.