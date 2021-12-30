О чем будут говорить Байден и Путин – когда состоится разговор

Стали известны новые детали грядущего разговора президентов США Джо Байдена и его президента России Владимира Путина. Беседа должна состояться по телефону уже сегодня.

Об этом говорится в выпуске Апостроф News на Апостроф TV.

По информации американского журналиста Джека Детча, Джо Байден хочет, чтобы российские военные вернулись в свои тренировочные лагеря.

В то же время, США и ЕС сотрудничают над новым пакетом санкций против России, если та начнет вторжение в Украину.

«Байден скажет Путину, что США усилят страны НАТО дополнительными войсками, особенно на восточном фланге, если Россия начнет дальнейшее вторжение в Украину. Соединенные Штаты хотят, чтобы более 100 тысяч российских военнослужащих возле Украины вернулись в тренировочные лагеря», — написал Джек Детч.