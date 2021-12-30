В Киеве перед Новым годом участились кражи на улице

В Киеве участились случаи карманных краж. Злоумышленники подходят на улице и в магазинах вплотную к жертве и достают из карманов ценные вещи.

Так, на камеру попали два случая кражи в столице, передает «Киев оперативный». Одна кража случилась возле ТЦ «Апрель», что на проспекте Леся Курбаса, а вторая – в магазине «Красный маркет» у станции метро «Героев Днепра».

Возле ТЦ двое молодых парней подошли сзади к девушке, и один из них достал из бокового кармана зимней куртки, по всей видимости, кошелек. Вслед на ним на землю посыпались деньги. Двое парней быстро ушли.

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На второй видеозаписи у посетителей магазина тем же способом достают ценные вещи из карманов. К жертве подходят поближе и вытаскивают, все что могут, из раскрытых боковых карманов, куда обычно в спешке могут класть телефон, кошелек и т.д.

Напомним, в Дарницком районе Киева карманник перед подъездом дома похитил у женщины мобильный телефон.