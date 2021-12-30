Когда в Украине высадят миллиард деревьев? Правительство одобрило новую лесную стратегию

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Кабинет Министров одобрил Государственную стратегию управления лесами Украины до 2035 года. Об этом сообщает Правительственный портал.

В документе отмечается, что на сегодня лесистость Украины составляет 15,9%: общая площадь земельных участков, относящихся к лесному фонду государства, составляет 10,4 млн га, а покрытых лесной растительностью – 9,6 млн га.

Реализация стратегии предусматривает увеличение лесистости территории страны до не менее чем 18%, увеличение общего запаса лесов Украины до не менее чем 2,5 миллиарда кубометров, повышение уровня абсорбции парниковых газов отечественными лесами до 75,6 млн тонн CO2-эквивалента.

Кроме того, планируется построить и отремонтировать 7 500 километров лесных дорог.

Среди имеющихся проблем действующей системы управления лесами:

  • несбалансированность функций;
  • отсутствие надлежащего финансирования;
  • наличие коррупции;
  • незаконные рубки;
  • низкий уровень доверия общества к лесоводам, отсутствие надлежащей рекреационной инфраструктуры;
  • не слишком высокий уровень посещения лесов украинцами.

В государственной стратегии управления лесами до 2035 года закреплены ключевые цели для решения этих проблем, добавляют в правительстве.

В частности, предусмотрено:

  • внедрение эффективного управления лесами путем реформирования действующей системы;
  • обеспечение устойчивости лесов к изменению климата;
  • проведение цифровизации отрасли и развитие рекреации;
  • создание надлежащей системы подготовки специалистов и развитие научного потенциала.

«Стратегия является реальным указателем для Украины, как эффективно реформировать лесную отрасль – с четкими целями и задачами. Только выполнив их, мы сможем обеспечить устойчивое развитие лесного хозяйства, выполнение лесами их экологической функции и увеличить часть лесного сектора во внутреннем валовом продукте Украины», – отметил и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Как сообщал «Главком», президент Владимир Зеленский планирует увеличить площадь лесов в Украине и подписал соответствующий указ о старте экологического проекта «Зеленая страна».

«Мы поставили амбициозную, но достижимую цель: за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров. Для этого в ближайшие три года высадим 1 млрд деревьев», – сказал президент.

Как подсчитали журналисты, миллиард деревьев за три года это:

  • 333 333 333 дерева в год;
  • 27 777 777 в месяц;
  • 926 000 в день;
  • 38 580 в час;
  • 643 в минуту;
  • более 10 деревьев в секунду.

Напомним, Гослесагентство Украины признало, что не справится с планом Зеленского по высадке миллиарда деревьев.