Когда в Украине высадят миллиард деревьев? Правительство одобрило новую лесную стратегию

Кабинет Министров одобрил Государственную стратегию управления лесами Украины до 2035 года. Об этом сообщает Правительственный портал.
В документе отмечается, что на сегодня лесистость Украины составляет 15,9%: общая площадь земельных участков, относящихся к лесному фонду государства, составляет 10,4 млн га, а покрытых лесной растительностью – 9,6 млн га.
Реализация стратегии предусматривает увеличение лесистости территории страны до не менее чем 18%, увеличение общего запаса лесов Украины до не менее чем 2,5 миллиарда кубометров, повышение уровня абсорбции парниковых газов отечественными лесами до 75,6 млн тонн CO2-эквивалента.
Кроме того, планируется построить и отремонтировать 7 500 километров лесных дорог.
Среди имеющихся проблем действующей системы управления лесами:
- несбалансированность функций;
- отсутствие надлежащего финансирования;
- наличие коррупции;
- незаконные рубки;
- низкий уровень доверия общества к лесоводам, отсутствие надлежащей рекреационной инфраструктуры;
- не слишком высокий уровень посещения лесов украинцами.
В государственной стратегии управления лесами до 2035 года закреплены ключевые цели для решения этих проблем, добавляют в правительстве.
В частности, предусмотрено:
- внедрение эффективного управления лесами путем реформирования действующей системы;
- обеспечение устойчивости лесов к изменению климата;
- проведение цифровизации отрасли и развитие рекреации;
- создание надлежащей системы подготовки специалистов и развитие научного потенциала.
«Стратегия является реальным указателем для Украины, как эффективно реформировать лесную отрасль – с четкими целями и задачами. Только выполнив их, мы сможем обеспечить устойчивое развитие лесного хозяйства, выполнение лесами их экологической функции и увеличить часть лесного сектора во внутреннем валовом продукте Украины», – отметил и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.
Как сообщал «Главком», президент Владимир Зеленский планирует увеличить площадь лесов в Украине и подписал соответствующий указ о старте экологического проекта «Зеленая страна».
«Мы поставили амбициозную, но достижимую цель: за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров. Для этого в ближайшие три года высадим 1 млрд деревьев», – сказал президент.
Как подсчитали журналисты, миллиард деревьев за три года это:
- 333 333 333 дерева в год;
- 27 777 777 в месяц;
- 926 000 в день;
- 38 580 в час;
- 643 в минуту;
- более 10 деревьев в секунду.
Напомним, Гослесагентство Украины признало, что не справится с планом Зеленского по высадке миллиарда деревьев.