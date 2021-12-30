Единственный сын Софии Ротару объявил о счастливом событии в семье: об этом мечтает каждая женщина

Стало известно о том, что в четверг, 30 декабря сын Софии Ротару отмечает с супругой 28-ю годовщину брака. Что известно о звездном семействе.

Новый пост был опубликован на её странице в социальной сети Instagram, активным пользователем которой он является. Регулярно там появляются различные публикации с личными фото, или же кадры с родными.

В этот раз на фото появился Руслан Евдокименко вместе со своей супругой Светланой. Их браку в этот день исполнилось 28 лет, никелевая свадьба, с чем они и поздравили друг друга.

«28 лет вместе! 💞 @svetika #weddingday #свадьба» — говорится в сообщении под постом.