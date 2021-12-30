Единственный сын Софии Ротару объявил о счастливом событии в семье: об этом мечтает каждая женщина

Стало известно о том, что в четверг, 30 декабря сын Софии Ротару отмечает с супругой 28-ю годовщину брака. Что известно о звездном семействе.
Новый пост был опубликован на её странице в социальной сети Instagram, активным пользователем которой он является. Регулярно там появляются различные публикации с личными фото, или же кадры с родными.
В этот раз на фото появился Руслан Евдокименко вместе со своей супругой Светланой. Их браку в этот день исполнилось 28 лет, никелевая свадьба, с чем они и поздравили друг друга.
«28 лет вместе! 💞 @svetika #weddingday #свадьба» — говорится в сообщении под постом.
Не удержалась от поздравлений и София Ротару, которая поздравила сына и невестку с этим праздником новой публикацией в социальной сети Instagram. Она выбрала ту же фотографию для этого.
Познакомились они еще в далеком 1990 году, когда мужчине было всего 23 года. Девушка в то время училась на музыкального продюсера, а её отец был бизнесменом.
Спустя пару лет пара поженилась, и у них родились дети, которых они назвали в честь бабушки и дедушки — София и Анатолий. Парень учился в Великобритании, а потом занялся музыкой и фотографией, а сот София в США строит карьеру модели.
К слову, пара стала не только партнерами дома, но и по бизнесу. Руслан занимался продюсированием своей мамы Софии Ротару, а Светлана отвечала за креатив.
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