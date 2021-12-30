«В новый год на позитивной ноте». Волынскую и Запорожскую области переводят из «красной» в «желтую» карантинную зону

Таким образом, с 30 декабря все регионы Украины окажутся в «желтой» зоне карантина.

Источник: gordonua.com

«Рад сообщить, что сейчас не остается областей в «красном» статусе, в новый год входим на такой позитивной ноте», – отметил глава министерства Алексей Чернышов.





Он призвал руководителей областей позаботиться о том, чтобы темпы вакцинации не снижались, а в общественных местах были соблюдены карантинные ограничения.

Шесть областей перешли из «красной» зоны в «желтую» 23 декабря. Волынская и Запорожская области оставались последними в «красной» зоне.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил 24 декабря, что Волынская и Запорожская области также близки по показателям к переходу в «желтую» зону, а Херсонская область может приблизиться к «зеленому» уровню.