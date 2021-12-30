В США поставили украинцы перед фактом

Украинский бизнесмен Максим Поляков дал свое согласие продать свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace, не устояв против уговоров правительства США – там свое давление объяснили важностью национальной безопасности. Как передает портал «Комментарии», об этом сообщает «BBC», со ссылкой на «Bloomberg».

Бизнесмен Максим Поляков. Фото: FIREFLY

Агентство рассказывает, Firefly Aerospace, частного производителя ракет, базирующийся вблизи Остина (штат Техас), уже довольно продолжительное время поддерживает Поляков. В правительстве США заявили, что они не согласны с тем, что Поляков имеет контроль над компанией, потому как ценные данные могут попасть в Украину, Россию или другие страны, которые могут быть заинтересованы в разработке ракетных программ.

Издание отмечает, Поляков уже потратил более 200 миллионов долларов своего состояния на развитие компании, но не стал противиться против того, чтобы добровольно уйти из правления компании и повседневной деятельности Firefly в конце 2020 года, чтобы помочь компании без лишних проблем получать финансирование за счет ряда государственных программ США.

В конце года украинцу пришло письмо от Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS). В письме снова поднималась тема национальной безопасности, а также озвучивалась просьба к Полякову и его компании Noosphere Venture Partners продать почти 50% акций Firefly.

Bloomberg подчеркивает, несмотря на то, что Украина и США сегодня официально партнеры и союзники по ряду программ открытая агрессия РФ на востоке и в Крыму не оставила выбора США, которые решили перестраховаться, чтобы избежать попадания ценных технологий в руки России после того, как произойдет возможное вторжение РФ.

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