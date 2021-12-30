Германия, Франция, Великобритания и США обсудили форматы диалога с Россией

Госсекретарь США Блинкен обсудил с главами МИД ФРГ, Франции и Британии диалог с Россией

Руководители Министерств иностранных дел Германии, Франции, Великобритании и Соединенных Штатов обсудили ситуацию возле границ Украины и форматы диалога с Россией. Об этом сообщается в Twitter пресс-службы МИД ФРГ.

«Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вечером 29 декабря обсудила с коллегами ситуацию возле границы Украины и будущие форматы диалога с Россией», – говорится в публикации.

Дипломаты также обсудили солидарность с Литвой в свете действий Китая, Иран и Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

AMin @ABaerbock führte heute Abend Austausch mit Amtskolleg*innen @JY_LeDrian, @TrussLiz & @SecBlinken über Lage im Umfeld der ukrainischen Grenze und zu anstehenden Dialogformaten mit #Russland. Auch Thema: Solidarität mit Litauen mit Blick auf chinesisches Vorgehen, Iran/JCPoA. — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) December 29, 2021

Ранее официальный представитель Федерального департамента по иностранным делам Швейцарии Валентин Кливаз заявил, что Швейцария готова предоставить свои услуги для проведения в стране саммита Россия-НАТО, запланированного на 12 января, если это потребуется.

Напомним, что президент США Джо Байден в четверг, 30 декабря, проведет телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Они обсудят ряд тем, в частности и так называемый проект «гарантий безопасности» РФ и украинский вопрос.

Как известно, 29 декабря в РФ прошла встреча Путина и Лукашенко. Диктаторы заявили о планах провести совместные военные учения на территории Беларуси в 2022 году.