Иммунитет может защитить против Омикрона и вот почему

Надежда на «вторую линию» обороны иммунитета

Ученые из ЮАР, где в конце ноября впервые зафиксировали вспышку этого штамма, опубликовали новые данные об иммунитете и устойчивости организма к штамму Омикрон.

Внимание Эффективные способы, которые помогут держать иммунитет в тонусе

Отметим, что выводы ученых базируются на экспериментах «в пробирках». Ученые добавляли вирусу влияния выделенных у добровольцев Т-клеток (они развивались как после вакцинации, так и после инфицирования более «ранней» версии коронавируса).

В исследовании приняли участие 70 человек.

Что обнаружили ученые? Оказалось, что 70 – 80% Т-клеточного ответа на S-белок вируса сохранялось во всех группах исследования. Мало того, величина влияния перекрестно-реактивных Т-клеток против омикрона была аналогична той, что в случае Бета и Дельта штаммов, несмотря на значительно большее количество мутаций в новом варианте Омикрон.

Т-клеточный – все еще работает против Омикрона

Исследователи пояснили, что Т-клеточная защита способна защитить большинство тех, кто уже переболел коронавирусом, или вакцинировался, независимо от того, насколько эффективно сработала «первая линия обороны» – антитела.

Большая часть Т-клеточного ответа перекрестно распознает омикрон. Это, вероятно, будет способствовать защите от тяжелого COVID-19,

– сделали они вывод.

Почему возникли сомнения в стойкости Омикрона

Беспрецедентное количество мутаций Омикрона помогает ему эффективно ускользать от антител, полученных после инфицирования бывшими доминантными штаммами или после прививки (все разрешенные сейчас вакцины «заточены» под первый, еще «уханьский» вариант вируса).