Как изменилась ситуация с правами человека в оккупированном Крыму за год (видео)

Этот год – один из многих, когда никто не удивляется количеству обысков у крымских татар, состоявшихся в оккупированном Крыму.

В целом, по данным Крымскотатарского Ресурсного Центра, за девять месяцев 2021 года российские силовики провели 46 обысков, 238 задержаний или содержаний и 238 допросов, опросов и разговоров.

Общее количество арестов за 9 месяцев текущего года составляет 147, из них 25 – новые аресты, 18 – административные аресты, 83 – продление срока содержания под стражей. Приняты также 22 новых приговора.

О том, как изменилась ситуация с правами человека в оккупированном Крыму за последний год, о главных правовых и политических инициативах Крыма в этом году рассказал Эскендер Бариев – член Меджлиса крымскотатарского народа, глава Крымскотатарского ресурсного центра.

Напомним, 17 декабря сотрудники Федеральной службы безопасности РФ провели обыск в доме 33-летнего крымского татарина, активиста и мусульманина Наримана Аметова, в связи со взрывом газопровода в селе Перевальном, в котором сейчас обвиняются Нариман Джелялов и братья Ахтемовы.

После следственных действий мужчину увезли в неизвестном направлении. Как он рассказал, позже его пытали электрическим током в подвале, требуя дать показания под полиграфом и заставив подписать неизвестные бумаги. Далее его отпустили, угрожая выставить его предателем крымских татар и продолжением пыток, если он обнародует эту информацию.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию «Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина»