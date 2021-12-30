Кошка «чирикала» на новогодней ёлке (ВИДЕО)

Обычно, сидя на елке, кошки играют с шариками и гирляндами либо жуют хвоинки. Но котейка из этого видео уселась на праздничное дерево, чтобы немного «почирикать». Почему именно кошка стала издавать такие необычные звуки, неизвестно. Видимо, когда пушистая оказалась на дереве, она решила, что мгновенно стала птичкой или белочкой.

Об этом пишет Ридус.

Необычное поведение кошки до слез насмешило пользователей соцсетей.

«Ахахах, закоротило котейку. Проверьте гирлянду».

«Прикинулась белочкой».

«Да это же Щелкунчик!»

«Хах, как она забавно чирикает».

«Котэ прилетело».

