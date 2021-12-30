400 Санта-Клаусов катались по волнам пляжа Флориды в рамках благотворительной акции (видео)

На фестиваль серферов, открывшемся прыжком Санты с вертолета в океан, приехало более 10 тысяч участников

Источник: focus.ua

В США, на пляже Какао-Бич штата Флорида состоялся ежегодный фестиваль серфингистов Surfing Santas. Это уже 12-й ивент, который проводят серфингисты накануне нового года, жертвуя полученную прибыль на благотворительность. Посмотреть как 400 Санта-Клаусов будут на досках рассекать волны, приехало более 10 тысяч зрителей, сообщает агентство Fox News.





На 12-й фестиваль Surfing Santas приехали тысячи участников

В прошлом году организаторы не смогли провести праздник из-за пандемии коронавируса, но в этом году им разрешили открыть фестиваль.

Фестиваль открылся прыжком Сатны в океан

Начал ивент бывший защитник команды по американскому футболу New England Patriots Дуг Флути. Одев костюм Санты, он облетел побережье пляжа на вертолете, а после выпрыгнул из него прямо в волны океана. После этого участники фестиваля катались на серфе, брали участие в конкурсе костюмов и праздничной распродаже.

Surfing Santas event 2021

Представитель Surfing Santas сообщил, что организация собрала 62 тысячи долларов от продажи футболок на фестивале. Все средства будут переданы благотворительным организациям во Флориде. Во время предыдущих праздников организаторам удалось собрать свыше 200 тысяч долларов, которые также были переданы двум местным некоммерческим организациям — Grind for Life, предоставляющей финансовую помощь больным раком, и Florida Surf Museum, общества сохранения серфинга.

Surfing Santas event 2021

Стоит отметить, что участников фестиваля не испугала трагедия, случившаяся накануне в Калифорнии — штате, также традиционно популярному среди серферов. Там накануне Рождества, в сочельник, в результате нападения большой белой акулы погиб серфингист. Тело мужчины увидела другая спортсменка и вытащила мужчину на берег, но он был уже мертв. Пляжи в районе нападения остались открытыми, но власти приказали людям не заходить в воду в течение следующих 24 часов.

В прошлом году в США произошло 33 нападения акул на людей, три из которых были смертельными. Почти половина всех нападений произошла во Флориде. Смертельные случаи зафиксированы в Калифорнии, Гавайях и в штате Мэн.

Австралийские ученые пришли к выводу, что для акулы пловец и серфингист на доске — все равно, что тюлень, потому молодые белые акулы чаще других видов нападают на людей.