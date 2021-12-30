Диетолог назвала продукты, которые должны присутствовать в рационе детей

Диетолог Светлана Фус составила список продуктов, которые обязательно должны присутствовать в рационе ребенка.

По ее мнению, первое, без чего не обойтись, — это молочные продукты. Они — главный источник кальция, без которого невозможно нормальное развитие организма малыша. При этом нужно внимательно отнестись к выбору самого молока и продуктов на его основе. Наиболее полезным считаются натуральные продукты без добавок, отмечает специалист.

Также растущий организм должен потреблять мясо. Оно богато железом, витаминами, микроэлементами и является прекрасным источником белка. Для детского питания лучше выбирать нежирные сорта говядины, куриное и перепелиное мясо.

«Яйца — ценный источник белка, — пишет в своем Instagram Светлана Фус. — Детям можно их употреблять в любом виде, кроме сырого. Лучшие варианты для ребенка до пяти лет — вареные вкрутую яйца или паровой омлет. Но не переусердствуйте — в больших количествах яйца могут вызвать аллергию. Лучше всего давать малышу домашние куриные или перепелиные яйца, они содержат больше питательных веществ. Кстати, если ребенок отказывается от мяса, яйца помогут восполнить недостаток белка в рационе, но важно знать, что железо из яиц усваивается плохо».

Еще один полезный продукт — морская рыба, богатая полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3. Они необходимы для нормального развития мозга и нервных клеток.

«Не все дети любят рыбу, но давать ее нужно. Если ребенок еще маленький (один-три года), то начинать нужно с рыбы нежирной, мясо которой имеет белый цвет, — отмечает диетолог. — По мере взросления ребенка можно добавлять жирную рыбу в рацион в небольших количествах. Можно ее смешивать с нежирной рыбой и делать из такой смеси котлеты, овощные запеканки с рыбой, варить из смеси рыбный суп».

Кроме того, в меню рекомендуется включить фрукты: они снабдят организм витаминами и клетчаткой. А также овощи (тыква, помидоры, цветная капуста, морковь являются источниками всевозможных микроэлементов и витаминов) и зелень (укроп, петрушку, кинзу, зеленые салаты). Из круп подойдут: рисовая, гречневая, овсяная и кукурузная.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!