Будут выть сирены. Столичные власти объяснили, что будет в случае нападения России

В случае полномасштабного вооруженного наступления России на Украину местные власти планируют принять все меры, чтобы жители столицы не остались один на один с опасностью. Об этом в интервью «Главкому» рассказал заместитель председателя КГГА Андрей Крищенко.

«Мы доводим до людей, что в случае чего каждый не будет сам за себя, когда «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Власть будет принимать все меры. Сейчас идут учения, тренировки, проходят какие-то корректировки», – подчеркнул чиновник.

Крищенко добавил, что в случае начала военной операции россиян по захвату столицы людей будут предупреждать об опасности по радио, а если будет работать мобильная связь, то поступит сообщение по телефону.

«Еще будут прорабатываться вопросы эвакуации, но я их сейчас не могу освещать. Замечу, что любое государство, оказавшись в чрезвычайной ситуации, сразу все сделать не сможет – даже Штаты, когда сталкивались с природными катастрофами. Будет нарушено много привычных связей, условий работы. Вы же не забывайте, что в городской власти тоже работают люди, у которых есть семьи, и непонятно, кто как себя ведет. Но есть алгоритмы, планы и вещи делаются, о чем мы информируем», – пояснил заместитель Виталия Кличко.

Также, по словам чиновника, в случае наступления «времени ЧП» задача контроля и обороны объектов критической инфраструктуры – мостов, подстанций, метрополитена, центров связи и т.д. будет возлагаться на подразделения терробороны.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов оценил возможность вторжения России в Украину. Он, в частности, заверил, что народ будет защищать Украину и сформирует движение сопротивления.