Дарья Билодид после Олимпийских игр ушла в моделинг: прозрачная накидка на оголенное тело

Известная украинская спортсменка, Олимпийская чемпионка Дарья Билодид снялась в новой рекламной компании, где продемонстрировала навыки моделинга и стройное тело.
Новый пост был опубликован на её странице в социальной сети Instagram, активным пользователем которой она является. Регулярно она радует поклонников новыми кадрами.
В этот раз там появился ролик. Дарья Билодид снялась в рекламе популярного бренда одежды. Эти наряды идеально подошли спортсменке, и подчеркивают её стройное тело.
Ежедневно за девушкой следит практически полмиллиона пользователей, поэтому она старается регулярно радовать поклонников новыми кадрами, и многие отмечают, что если бы не спорт, то она могла бы быть моделью с мировым именем, ведь у нее для этого есть все навыки — подтянутое тело и высокий рост.
Наряды в этой сьемке разные. От костюма с длинной юбкой до полупрозрачной накидки на практически оголенное тело.
В комментариях пользователи начали писать, что они об этом думают:
«Шикарная моя !!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️»;
«Это ооочень круто 🔥😍восторг»;
«🔥🔥🔥»;
«Великолепна на татами и на подиуме! Осталось пожелать только счастья..😜😉»;
«Снято конечно круто и сама задумка интересная! 🔥»;
«Ангел 😍😍🔥🔥»;
«Проста красива 🔥🔥🔥❤️❤️❤️»;
«Hermoso»;
«Даша — умница , делай имя , создавай бренд , нужен кинематограф ! Такое сочетание внешних данных и физических способностей !»;
«Шикарно 😮😮😮😮😮😮😮».