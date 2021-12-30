Дарья Билодид после Олимпийских игр ушла в моделинг: прозрачная накидка на оголенное тело

Известная украинская спортсменка, Олимпийская чемпионка Дарья Билодид снялась в новой рекламной компании, где продемонстрировала навыки моделинга и стройное тело.

Новый пост был опубликован на её странице в социальной сети Instagram, активным пользователем которой она является. Регулярно она радует поклонников новыми кадрами.

В этот раз там появился ролик. Дарья Билодид снялась в рекламе популярного бренда одежды. Эти наряды идеально подошли спортсменке, и подчеркивают её стройное тело.

Ежедневно за девушкой следит практически полмиллиона пользователей, поэтому она старается регулярно радовать поклонников новыми кадрами, и многие отмечают, что если бы не спорт, то она могла бы быть моделью с мировым именем, ведь у нее для этого есть все навыки — подтянутое тело и высокий рост.