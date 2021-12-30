Дарья Билодид после Олимпийских игр ушла в моделинг: прозрачная накидка на оголенное тело

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Известная украинская спортсменка, Олимпийская чемпионка Дарья Билодид снялась в новой рекламной компании, где продемонстрировала навыки моделинга и стройное тело.

Новый пост был опубликован на её странице в социальной сети Instagram, активным пользователем которой она является. Регулярно она радует поклонников новыми кадрами.

В этот раз там появился ролик. Дарья Билодид снялась в рекламе популярного бренда одежды. Эти наряды идеально подошли спортсменке, и подчеркивают её стройное тело.

Ежедневно за девушкой следит практически полмиллиона пользователей, поэтому она старается регулярно радовать поклонников новыми кадрами, и многие отмечают, что если бы не спорт, то она могла бы быть моделью с мировым именем, ведь у нее для этого есть все навыки — подтянутое тело и высокий рост.

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Наряды в этой сьемке разные. От костюма с длинной юбкой до полупрозрачной накидки на практически оголенное тело.

В комментариях пользователи начали писать, что они об этом думают:

«Шикарная моя !!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️»;

«Это ооочень круто 🔥😍восторг»;

«🔥🔥🔥»;

«Великолепна на татами и на подиуме! Осталось пожелать только счастья..😜😉»;

«Снято конечно круто и сама задумка интересная! 🔥»;

«Ангел 😍😍🔥🔥»;

«Проста красива 🔥🔥🔥❤️❤️❤️»;

«Hermoso»;

«Даша — умница , делай имя , создавай бренд , нужен кинематограф ! Такое сочетание внешних данных и физических способностей !»;

«Шикарно 😮😮😮😮😮😮😮».

Скриншот комментариев, фото: Instagram

Скриншот комментариев, фото: Instagram

Скриншот комментариев, фото: Instagram

Скриншот комментариев, фото: Instagram

Скриншот комментариев, фото: Instagram

Скриншот комментариев, фото: Instagram

Стоит отметить, что таких фотосессий и девушки становится лишь больше, и она ими с радостью делится с поклонниками.

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