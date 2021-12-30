Вакцинировался COVID: Тищенко отметился очередным «ляпом» (ВИДЕО)

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Нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко отметился очередным «ляпом» в разговоре с телеведущей Екатериной Осадчей.

На вопрос Екатерины, настоящий ли у него сертификат о вакцинации или ненастоящий, потому что политика упрекали, что документ поддельный. политик рассказал, что переболел COVID-19 и вакцинировался ковидом.

«Меня оболгали. Когда ругаюсь, перехожу на русский. Во-первых, я болел COVID-19. Во-вторых, я сертифицировался в парламенте. В-третьих, я как замглавы фракции должен подавать пример для людей», – заявил Тищенко.





Отвечая на вопрос, какой вакциной его прививали, нардеп отметился очередным «ляпом».

«Я болел COVID-19, затем вакцинировался COVID», – сказал он.

«COVID? Covishield?!» – переспросила Осадчая.

«Нет-нет, я вакцинировался. Да, Pfizer», – вспомнил название препарата политик.

Напомним, что ранее Тищенко поспорил с журналистами о названии котлет и заявил, что их нужно называть «митболами». Он проводил праздничное катание для украинцев на катке возле Офиса президента. После этого людей пригласили в палатки погреться и отведать вкусности. Журналист спросил Тищенко. какие именно блюда предлагают попробовать украинцам. В частности, Николай Тищенко заявил, что традиционную котлету по-киевски нужно называть «митбол по-киевски». Мол, сейчас молодые украинцы прогрессивны, и поэтому им нужно использовать современные названия продуктов.

Источник: www.depo.ua

Впоследствии он заявил, что «с помощью лучших поваров Киева разработал новый рецепт народного митбола» и назвал его «митболом по-оболонски».