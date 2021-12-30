Ученые выяснили, какие продукты полезны для сердца

Американские ученые-диетологи сравнили пользу для сердца диеты с большим количеством овощей и фруктов и знаменитой диеты DASH для гипертоников. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

Диета DASHбыла разработана Национальным институтом сердца, легких и крови США специально для людей с повышенным давлением. Эта диета также рекомендуется людям, страдающим диабетом или ожирением. Она богата фруктами, овощами, цельнозерновыми крупами и нежирными молочными продуктами, включает мясо, рыбу, птицу, орехи и бобы и практически не содержит сладостей, красного мяса и жиров.

Диета DASH является одной из трех здоровых диет, рекомендуемых в Руководстве по питанию США на 2015–2020 годы, которое также включает средиземноморскую и вегетарианскую диеты. А в 2018 году DASH восьмой раз подряд была признана «Лучшей диетой года» в США.

Помимо диеты DASH, во многих исследованиях говорится о пользе невегетарианской диеты, основанной на свежих овощах и фруктах, для профилактики сердечно сосудистых заболеваний, однако, конкретных наблюдательных исследований для подтверждения подобных предположений не проводилось.

Исследователи из медицинского центра Beth Israel Deaconess в Бостоне, штат Массачусетс, решили выяснить, насколько эффективны диета DASH и диета с большим количеством овощей и фруктов для профилактики болезней сердца.

В исследовании приняли участие 326 участников без ранее выявленных сердечно-сосудистых заболеваний, которые в обычной жизни придерживались так называемой типичной американской диеты с преобладанием сладкой и жирной пищи.

Ученые анализировали содержания биомаркеров повреждения сердца и воспаления в плазме крови участников до начала и после окончания исследования.

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