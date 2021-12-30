Саакашвили принудительно перевезли из больницы в тюрьму, – Ясько

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области и экс-председатель исполкома Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили, находившийся в военном госпитале в грузинском городе Гори, был вывезен в неизвестном направлении. Об этом сообщила в Facebook возлюбленная Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины от «Слуги народа» Елизавета Ясько.

«Появилась информация, что Саакашвили вывезли из Гори. В неизвестном направлении. Адвокаты подтвердили, что его нет в Гори. Состояние и направление никто не знает», – написала нардеп.

Адвокат экс-президента Грузии Ника Гварамия заявил, что «Саакашвили похитили из больницы Гори», сообщил TV Pirveli.

По данным телеканала, Саакашвили перевезли в тюрьму в Рустави. Ответное видео TV Pirveli обнародовал в Facebook.

Ясько позже опубликовала в Facebook видеообращение, подтвердив, что Саакашвили было переведено в Рустави.

«Его повалили в наручниках силой, в каком он состоянии, при сознании или нет – никто не знает, его привезли в тюрьму в Рустави», – сказала нардеп.

Ранее Ясько заявила, что Саакашвили находится в критическом состоянии.

27 декабря медперсонал принял решение выписать Саакашвили с Горийского военного госпиталя и перевести его в изолятор 12 в Рустави. Однако бывший президент Грузии не подчинился требованиям работников Пенитенциарной службы.

К слову, Саакашвили снова отказался от лечения.

Напомним, врач Саакашвили назвала причину приема политиком психотропных препаратов.

Также консилиум врачей диагностировал у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство.

Кроме того, Минздрав Грузии считает, что Саакашвили не нуждается в лечении за рубежом.