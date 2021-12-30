В Киеве в ботаническом саду разгуливал волк — видео

В Национальном ботаническом саду имени Гришко в Киеве заметили волчицу. Зоозащитники говорят, что от нее избавились бывшие хозяева, а на «отлов» хищника нет разрешения.

Об этом сообщает «Сегодня».

Посетители опубликовали в сети видео с волком на территории ботсада. По словам зоозащитников, животное находится там с июля и кормится вместе с беспризорными собаками.

«Это действительно волк, точнее волчица. Вероятно, она жила у кого-то дома и ее просто выбросили, как ненужную игрушку. Она бегает там с июля. Животное не боится людей, но близко не подходит, ведет себя не агрессивно. Волчица кормится вместе с беспризорными собаками. Самое опасное, что в скором времени начнется период течки и она может спариваться с собаками», — рассказали активисты.

Чтобы поймать животное и отвезти его в приют, необходима инициатива руководства ботсада.

Видео можно просмотреть по ссылке.

Волк в ботсаду в Киеве Фото: скрин с видео

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