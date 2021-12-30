Водка с хот-догами: 99-летняя звезда «Санта-Барбары» Бетти Уайт раскрыла секрет активной жизни
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В 2022 году, в понедельник, 17 января, звезда культового сериала «Санта-Барбара» и множества других картин Бетти Уайт отметит свой сотый День рождение. Важно знать, что легендарная актриса считает залогом долгой и активной жизни.
Еще два года назад звезда американского кино и телевидения снималась. Сейчас она предпочитает вести спокойную жизнь в своем доме в Лос-Анджелесе, играть в гольф и в карты, разгадывать кроссворды и смотреть телепрограммы про животных.