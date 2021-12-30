Водка с хот-догами: 99-летняя звезда «Санта-Барбары» Бетти Уайт раскрыла секрет активной жизни

Бетти Уайт, фото: Instagram

В том, что касается рациона, Уайт, как и в молодые годы, любит водку и хот-доги – «именно в таком порядке». Еще один ее секрет, по признанию актрисы, в том, что она родилась «самоуверенной оптимисткой».

«Спасибо моей маме, я всегда была такой. Во всем и всегда нахожу позитив. Пускай это звучит банально, но многие ищут на что пожаловаться, а ведь во всем можно обнаружить и хорошую сторону», — рассказывает Бэтти.

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