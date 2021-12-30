Водка с хот-догами: 99-летняя звезда «Санта-Барбары» Бетти Уайт раскрыла секрет активной жизни

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В 2022 году, в понедельник, 17 января, звезда культового сериала «Санта-Барбара» и множества других картин Бетти Уайт отметит свой сотый День рождение. Важно знать, что легендарная актриса считает залогом долгой и активной жизни.

Еще два года назад звезда американского кино и телевидения снималась. Сейчас она предпочитает вести спокойную жизнь в своем доме в Лос-Анджелесе, играть в гольф и в карты, разгадывать кроссворды и смотреть телепрограммы про животных.

Бетти Уайт, фото: Instagram

Бетти Уайт, фото: Instagram

«Мне повезло, что в моем возрасте я все еще здорова и прекрасно себя чувствую», – говорит актриса.

Один из секретов Бетти Уайт, по ее признанию, – не есть «ничего зеленого».

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«Думаю, это работает», – рассказывает актриса.

Бетти Уайт, фото: Instagram

Бетти Уайт, фото: Instagram

В том, что касается рациона, Уайт, как и в молодые годы, любит водку и хот-доги – «именно в таком порядке». Еще один ее секрет, по признанию актрисы, в том, что она родилась «самоуверенной оптимисткой».

«Спасибо моей маме, я всегда была такой. Во всем и всегда нахожу позитив. Пускай это звучит банально, но многие ищут на что пожаловаться, а ведь во всем можно обнаружить и хорошую сторону», — рассказывает Бэтти.

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