Немного веселья не помешает: новая порция уморительных шуток

Говорят, что ребенок чувствует настроение мамы. Если мама переживает, то и ребенок волнуется, мама довольна — ребенок улыбается…

Но почему, когда мама хочет спать, ребенку как-то по фиг?!

Вовочка, почему ты не сделал уроки? — спрашивает учительница.

— Да у нас дома постоянно ссорятся мать с отцом.

— Мать твою видела, а кто твой отец?

— Вот это они все время и выясняют…

— Говорят, анекдоты про Чапаева сочиняла его лошадь.

— Точно. Сочиняла, а потом ржала.

Лето. Жарко. Миллиардеры потянулись в космос.

Жена спросила, когда мы уже купим ложку для обуви, и испортила себе сюрприз на день рождения.

(telegraf.com.ua)