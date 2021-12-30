Немного веселья не помешает: новая порция уморительных шуток

Говорят, что ребенок чувствует настроение мамы. Если мама переживает, то и ребенок волнуется, мама довольна — ребенок улыбается…
Но почему, когда мама хочет спать, ребенку как-то по фиг?!
Вовочка, почему ты не сделал уроки? — спрашивает учительница.
— Да у нас дома постоянно ссорятся мать с отцом.
— Мать твою видела, а кто твой отец?
— Вот это они все время и выясняют…
— Говорят, анекдоты про Чапаева сочиняла его лошадь.
— Точно. Сочиняла, а потом ржала.
Лето. Жарко. Миллиардеры потянулись в космос.
Жена спросила, когда мы уже купим ложку для обуви, и испортила себе сюрприз на день рождения.
(telegraf.com.ua)