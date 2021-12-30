В Сети появились первые кадры с нового шоу Оли Поляковой

Во Дворце «Украина» с размахом прошла рождественская премьера мюзикла «Новая Снежная Королева» с Олей Поляковой в главной роли.

Мюзикл подобного «бродвейского» формата проходит в нашей стране впервые: его появление переворачивает страницу новогодних «солянок», поставленных на скорую руку.

Действие шоу, показы которого, к слову, продлятся до 4 января 2022 года, проходит на трехъярусном высокотехнологичном (с экранами, пандусами, лабиринтами) ледяном айсберге, заполнившем всю огромную сцену.

В мюзикле задействованы 10 цирковых артистов со спецномерами, 30 танцовщиков, среди которых — днепровский коллектив Light Balance, выигравший America’s Got Talent 2017.

Образ Новой Снежной Королевы — Оли Поляковой — состоит из 4 единиц.

Например, кейп — с инкрустированным верхом, сосульками, выступающими из плечей.

Для его создания были использованы ткани с жемчужным отливом и плиссированными элементами, благородный тяжелый атлас в сочетании с эффектным сложным кроем, а довершает образ роскошный шлейф.

Полупрозрачное платье Поляковой полностью покрыто снежными узорами и «инеем» с ниспадающими красивыми рукавами. Все основы для платья создавались вручную, вышивались бисером, камнями и другими декоративными элементами.

На голове снежной королевы по традиции возвышается остроугольная обледеневшая серебряно-голубая корона, усыпанная камнями и льдинками.

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