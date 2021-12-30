Штраф за превышение скорости в Украине хотят увеличить

Украинцев хотят штрафовать за превышение скорости больше чем на 80 км/ч на 3,4 тысячи гривен. Сейчас максимальный штраф за превышение 510 гривен.

Соответствующий законопроект №6463 опубликован на сайте Верховой Рады.

Инициаторами законопроекта выступили:

председатель фракции «Голос» Александра Устинова.

председатель парламентского комитета по госвласти Андрей Клочко, «Слуга народа».

члены фракции «Слуга народа» Юлия Гришина и Павел Фролов.

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Всего в законопроекте указано 22 народных избранника. Суть документа в том, что водителей предлагают штрафовать за превышение скорости больше чем на 80 км/ч на 3,4 тысячи гривен. Эта сумма равна 200 необлагаемым минимумам доходов граждан.

Нардепы предлагают дополнить ст.122 КУоАП новой частью, которая «будет предусматривать усиление уровня ответственности за управление водителем транспортным средством с нарушением установленных ограничений скорости движения более чем на 80 км/ч.».

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Напомним, что нынешним законодательством предусмотрен штраф за превышение скорости на 20 км/ч и больше в размере 255 гривен, а за превышение на 50 км/ч и больше – 510 гривен. Депутаты хотят в шесть раз увеличить сумму штрафа – до 3,4 тысяч гривен.

Нацполицию и ВСП (военную службу правопорядка) хотят наделить полномочиями по рассмотрению данных правонарушений, которые предусмотрены ч.5, ст. КУоАП.

Также Realist.online сообщал, что экс-кандидат в президенты Украины установил рекод по неуплаченным штрафам. В Счет долга у него забрали дорогое авто.