Нападение на журналистов «Схем». Марченко уволил советников, встретившихся с Тельбизовым

Министр финансов Украины Сергей Марченко уволил своих советников Андрея Гливку и Василия Горбаля после того, как они приняли участие во встрече с напавшим на журналистов «Схем» Игорем Тельбизовым. Об этом Марченко сообщил «Детектору медиа».

«Уволил Андрея Гливко и Василия Горбаля. Больше нечего комментировать», – сказал министр.

Добавим, что Горбаль также является членом Совета Национального банка.

29 декабря 2021 года Гливка и Горбаль посетили мероприятие Укрэксимбанка: медийные, репутационные, политические, экономические и социальные последствия громкого скандала 2021 года». Дискуссия прошла при содействии НСЖУ.

В анонсе НСЖУ Андрей Гливка был представлен в качестве советника Минфина. В комментарии «Детектору медиа» Гливка сообщил, что был на мероприятии как частное лицо и не представлял Минфин, о чем заявил сразу в начале дискуссии. По его словам, организатором мероприятия выступил Дмитрий Раимов.

Накануне стало известно, что после нападения на журналистов «Схем» два чиновника возобновились на должностях. Только в октябре им объявили подозрение по делу. По данным СМИ, приказ о возобновлении Тельбизова и Осипова датирован 9 ноября. В нем говорится о завершении внутреннего расследования в банке.

К слову, 2 ноября прокуратура направила в суд дело о нападении на журналистов в Укрэксимбанке.

Напомним, Евгения Мецгера и Владимира Пикалова подозревают в совершении уголовного преступления по двум статьям – препятствование журналистской деятельности и незаконное содержание человека. Речь идет о нападении на съемочную группу «Схем» во время записи интервью с отстраненным ныне председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером.

6 октября председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер на фоне конфликта с журналистами сообщил, что напишет заявление о сложении полномочий на время следствия.

Как сообщалось, 12 октября Наблюдательный совет Укрэксимбанка уволил Евгения Мецгера с должности председателя правления банка.