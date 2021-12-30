Обновление Телеграм 8.4 — какие функции появились

Новая бета-версия популярного мессенджера для Android Telegram получила несколько полезных нововведений в канун Нового, 2022 года.

Об этом сообщает 4pda.to.

В приложении появилась функция социальных сетей для реакции на сообщения в личных и групповых чатах, а также возможность уберечь собеседника от нежелательных спойлеров. Кроме того, разработчики добавили в Telegram небольшой «сезонный» подарок для кастомизации интерфейса.

Пользователям дается возможность скрыть спойлеры в сообщении и перекладывать «вину» на друзей. Соответствующий пункт был добавлен в меню форматирования выделенного текста. Скрытое сообщение или его часть другие пользователи увидят только после тапа на соответствующий участок текста в окне чата.

Помимо этого, появилась возможность переводить сообщения прямо в приложении по одному клику. Но и это не все — Telegram «обзавелся» еще и QR-кодами, которые ведут на контакт пользователя. Также в приложении появились новые анимированные эмодзи, а при открытии программы в macOS можно выбрать новые контекстные меню.

Ранее мы сообщали, что 27 декабря в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой.