В чем и с какой прической встречать Новый год 2022: Андре Тан с коллегами дал наставления

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В чем нужно встречать праздники, чтобы привлечь к себе на будущий год и успех и деньги. Эксперты назвали цвета и наряды, к которым Тигр будет благополучен.

Новый сюжет вышел в программе ТСН, что регулярно выходит на телеканале 1+1. Там эксперты рассказали о том, в каком наряде нужно встречать праздник.

Советы в этом дал Андре Тан. Мужчина отметил, что для того, чтобы Год Водяного Тигра прошел успешно, нужно чтобы все блестело и мерцало. Вот, к примеру, своей клиентке он предложил платье из коллекции.

Новый год, фото: скриншот из видео

Новый год, фото: скриншот из видео

Наряд весь в пайетках, а также, что самое главное — цвета слоновой кости, а это должно принести деньги в Новом году.

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Ограничиваться только блестящими тканями в новогоднюю ночь дизайнер не советует, потому что есть огромное количество трендовых цветов, которые также принесут счастье в дом.

Новый год, фото: скриншот из видео

Новый год, фото: скриншот из видео

«Черный цвет, белый, синий-электрический, малиновый, желтый и оранжевый. Также не стои забывать еще о сером, и о бежевом, вернее, цвет песок Мальдив» — говорит Андре Тан.

Далее нужно подобрать прическу на праздник, и как отмечает специалист, в Новом году в моде минимализм и легкость. Например, легкие волны без обьема.

Новый год, фото: скриншот из видео

Новый год, фото: скриншот из видео

«Уходят вычурные укладки с собранными волосами, уходят вычурные обьемы. Все должно быть минимально, максимально естественно. Будто бы ты проснулась, и уже вся красивая» — говорит стилист Андрей Бойко.

Макияж также важная часть вашего образа. Можно сделать акцент на губах, это очень модно в следующем году. Главное подобрать свой правильный оттенок красного. Не стоит забывать еще и о стрелках.

Новый год, фото: скриншот из видео

Новый год, фото: скриншот из видео

В результате получается невероятный образ, который подойдет точно каждому.

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