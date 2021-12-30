В чем и с какой прической встречать Новый год 2022: Андре Тан с коллегами дал наставления

В чем нужно встречать праздники, чтобы привлечь к себе на будущий год и успех и деньги. Эксперты назвали цвета и наряды, к которым Тигр будет благополучен.

Новый сюжет вышел в программе ТСН, что регулярно выходит на телеканале 1+1. Там эксперты рассказали о том, в каком наряде нужно встречать праздник.

Советы в этом дал Андре Тан. Мужчина отметил, что для того, чтобы Год Водяного Тигра прошел успешно, нужно чтобы все блестело и мерцало. Вот, к примеру, своей клиентке он предложил платье из коллекции.