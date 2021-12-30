Луис — потенциальный обладатель звания самого сердитого кота (ФОТО)

В середине мая ушел из жизни самая известная кошка Интернета — Grumpy Cat. Эта киса стала мемом, великим приколом, с которым себя ассоциировали люди.

Сейчас в сети ищут нового сердитого кота-мема. И одним из фаворитов стал шестилетний кот персидской породы Луис, по морде которого понятно, что недовольство — его второе имя.

Его аккаунт в Инстаграме уже имеет шесть тысяч подписчиков, и количество поклонников растет.

Люди часто интересуются внешностью Луиса. Но его хозяин говорит, что он такой, какой есть, что он здоров и просто родился «недовольным».

Луис живет вместе с сиамским котом по кличке Монэ, который хоть и младше, но всё равно задает трепку недовольной морде. Сам Луис игривый кот, он добрый и ласковый.

Источник изображений: Instagram