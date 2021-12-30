Путин Байден — онлайн трансляция переговоров 30 декабря — что известно

В четверг, 30 декабря, поздно вечером, по просьбе российской стороны, пройдут новые переговоры президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Разговор состоится в онлайн формате и среди прочих тем речь пойдет об Украине.

«Апостроф» следит за всеми деталями переговоров.

13:15 Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что после разговора с Путиным, Джо Байден позвонит президенту Украины.

13:10 У Путина заявили, что главная тема разговора: переговоры о «гарантиях безопасности», которые пройдут после новогодних праздников между Москвой и Вашингтоном.

Также в Кремле сказали, что никакой публичной части не предусмотрено.

12:10 По информации американского журналиста Джека Детча, Джо Байден хочет, чтобы российские военные вернулись в свои тренировочные лагеря.

В то же время, США и ЕС сотрудничают над новым пакетом санкций против России, если та начнет вторжение в Украину.

«Байден скажет Путину, что США усилят страны НАТО дополнительными войсками, особенно на восточном фланге, если Россия начнет дальнейшее вторжение в Украину. Соединенные Штаты хотят, чтобы более 100 тысяч российских военнослужащих возле Украины вернулись в тренировочные лагеря», — написал Джек Детч.

Разговор Байдена с Путиным запланирован на 15:30 по восточному времени США (в Москве в это время будет 23:30, в Киеве – 22:30). Он станет вторым прямым контактом между двумя лидерами в декабре этого года. США продолжают оказывать давление на Россию, чтобы она сократила свое масштабное военное присутствие вблизи границ Украины.

Как заявили ранее в Белом доме, администрация Байдена ведет активные переговоры с европейскими союзниками и партнерами в поисках общего ответа на наращивание военной мощи РФ на границе с Украиной. В переговорах, кроме Киева, задействованы ОБСЕ, Евросоюз, НАТО и «Бухарестская девятка» (Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша, Эстония, Латвия и Литва).

По словам журналиста Джека Детча, который ссылается на чиновника в Белом доме, Байден намерен потребовать от Путина, чтобы более 100 тысяч российских военных, сконцентрированных у границ Украины, вернулись в места постоянной дислокации.

Напомним, представитель службы национальной безопасности Белого дома сообщил, что руководство США активизирует сотрудничество с Россией. Так, 10 января состоятся переговоры США и России, темой которой будет стягивание РФ войск к украинским границам. После этого, на 12 января запланирована встреча представителей НАТО и России. На следующий день, 13 января, должны состоятся переговоры ОБСЕ и РФ.