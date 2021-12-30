Женщина с двумя матками родила самую маленькую девочку в истори: «Она — чудо…»

Девочке уже полгода, но пока не может жить как обычный младенец. Риз не ест самостоятельно, а дышать без поддержки специального аппарата начала совсем недавно

13:20 30.12