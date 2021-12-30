В Мережі з’явились кумедні меми та фотожаби після заяви Олени Зеленської про скумбрію по 8 гривень

Користувачі соцмереж вибухнули мемами та фотожабами у відповідь на дивну заяву Олени Зеленської.

Фото: Олексій Голобуцький/Facebook

Дружина президента Володимира Зеленського заявила, що ціна 1 кг замороженої скумбрії в Україні коштує 8 гривень.





Владі варто було б хоч трохи ознайомитися з реальними цінами на товари в країні, жартують користувачі соцмереж.

Не встигли в Мережі обговорити кумедні ціни нардепа та ресторатора Миколи Тищенка, який відзначився заявою про сало за 50 гривень та гречку по 12 гривень за кіло, як перша леді Олена Зеленська здивувала новою заявою. Виявляється, в Україні можна купити скумбрію по вісім гривень за кілограм, інформують Економічні новини.

Згодом перша леді заявила, що вона просто “обмовилась”. На своїй сторінці в Instagram вона написала, що насправді скумбрія коштує вдесятеро дорожче. Тобто ця риба, за її словами, коштує 8 грн за 100 грамів, а не за кілограм.

