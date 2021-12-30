Ученые определили ежедневную норму молочных продуктов

Масштабное международное исследование определило, что всего две порции молочных продуктов в день снижают риск развития диабета, гипертонии и метаболического синдрома.

Результаты опубликованы в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care.

Более ранние исследования, проводимые в Северной Америке и Европе, показали, что высокое потребление молочных продуктов снижает риск диабета, повышения кровяного давления и метаболического синдрома — комплекса факторов, приводящих к преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако ученые не знали, можно ли эти результаты распространять на всех людей планеты.

В новом, самом масштабным за всю историю исследовании приняли участие 147 812 человек в возрасте от 35 до 70 лет из 21 страны, включая как развитые, например, Швеция и Канада, так и развивающиеся — Бангладеш, Колумбия, Иран и другие.

За участниками наблюдали более девяти лет. Обычное потребление пищи за предыдущий год каждый раз оценивалось с помощью регулярного заполнения опросников, по которым определялся уровень в рационе молочных продуктов, таких как молоко, йогурт, йогуртовые напитки, сыр и блюда, приготовленные из молочных продуктов. Отдельно учитывались цельномолочные и обезжиренные продукт с содержанием жира один-два процента. Масло и сливки были выделены в особую группу, поскольку в некоторых странах их не употребляют в пищу.

Была также собрана информация о личной истории болезни каждого участника, использовании рецептурных лекарств, образовательном уровне, курении и параметрах веса, роста, окружности талии, артериального давления, холестерина и уровня глюкозы в крови натощак.

Результаты показали, что при среднем употреблении двух порций жирных молочных продуктов в день риск развития гипертонии и диабета уменьшался, соответственно, на 11 и 12 процентов. Такое количество молочных продуктов авторы исследования считают оптимальным, так эффект от увеличения дозы был незначительным — у тех, кто употреблял в сутки три порции молочных продуктов, это снижение составляло 13 и 14 процентов.

Под порцией понимались: 240 миллилитров молока, около 20 граммов сыра, упаковка натурального йогурта, 120 граммов, или полчашки творога.

Эффект от обезжиренных продуктов был значительно ниже, поэтому ученые рекомендуют употреблять именно цельные, а не обезжиренные молочные продукты.

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