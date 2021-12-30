Огнестрельное оружие в Украине — новый законопроект от Слуг народа

Депутаты фракции «Слуга народа» подготовили законопроект, который должен регулировать гражданское обращение огнестрельного оружия в Украине. МВД уже поддержало инициативу.

Об этом рассказал «РБК-Украина».

Законопроект №5708 не позволяет гражданским лицам владеть короткоствольным огнестрельным оружием. Приобрести их смогут только действующие профильные спортсмены уровня мастера спорта. Ранее в провальных законопроектах такое право предоставлялось всем гражданам старше 28 лет и опытом обращения с оружием свыше 5 лет.

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Также по законопроекту №5708 с 18 лет любой сможет приобрести охотничье ружье (длинноствольное гладкоствольное оружие) и с 25 лет — карабин (длинноствольное нарезное и комбинированное оружие).

Травматами смогут владеть судьи, прокуроры, адвокаты, полицейские, работники природоохранных инспекций и журналисты. А вот автомат гражданским лицам приобретать не позволят, как не позволят вне тиров и стрельб носить оружие (только травматическое и наградное).

Законопроект №5708 уже поддержало МВД. В министерстве обещают после анализа результатов введения этой инициативы подумать о легализации пистолетов.

Сейчас законопроект прошел профильный комитет и ждет рассмотрения в Верховной Раде.

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