Байден после разговора с Путиным переговорит с Зеленским

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в скором времени проведут новый разговор. Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на чиновника Совета по национальной безопасности США.

По его данным, сейчас точной даты переговоров Байдена и Зеленского еще нет, но он пообещал поделиться более точными планами по дате звонка в ближайшее время. Американский чиновник уточнил, что Белый дом находится почти на ежедневном контакте с украинской стороной.

«Можно ожидать, что президент Байден и Зеленский будут оставаться на тесной связи. У нас нет точной даты звонка, но скоро они снова пообщаются», – сказал чиновник.

Напомним, что президент США Джо Байден в четверг, 30 декабря, проведет телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Они обсудят ряд тем, в частности и так называемый проект «гарантий безопасности» РФ и украинский вопрос.

Как известно, 29 декабря в РФ прошла встреча Путина и Лукашенко. Диктаторы заявили о планах провести совместные военные учения на территории Беларуси в 2022 году.