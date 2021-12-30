Брентфорд Манчестер Сити — видео обзор матча чемпионата Англии 29 декабря

«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» в гостевом матче 20-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась победой «горожан» со счетом 1:0.

Единственный гол в игре был забит на 16-й минуте. Три очка гостям принес результативный удар Фила Фодена, которому ассистировал Кевин Де Брюйне.

Под занавес поединка «горожане» забили второй мяч, но гол Эмерика Ляпорта был отменен из-за зафиксированного положения вне игры. Украинец Александр Зинченко начал встречу на скамейке запасных «Манчестер Сити» и на поле так и не вышел.

Выиграв, «горожане» установили сразу два новых рекорда в чемпионате Англии: по количеству побед в турнире за календарный год (36) и по количеству выездных побед в турнире за календарный год (19).

Чемпионат Англии, 20-й тур

«Брентфорд» — «Манчестер Сити» — 0:1

Гол: Фоден, 16.

«Манчестер Сити» набрал 50 очков и завершил год лидером чемпионата Англии. «Брентфорд» (20 баллов) идет 14-м в турнирной таблице.