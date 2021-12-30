В сети показали, как сейчас выглядит 54-летняя Джулия Робертс

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В социальной сети показали, как сейчас выглядит знаменитая оскароносная американская звезда, продюсер, популярная актриса Джулия Роберстс. Актрису заметили на улице в сером строгом костюме с мужчиной.

Соответствующую публикацию разместили на странице «peopletalk» в Instagram.

«Джулия Робертс на съёмках фильма «Билет в рай» в Австралии Как тебе образ актрисы?», — подписан снимок в социальной сети.

Ни для кого не секрет, что такая актриса как Джулия Робертс имеет сотни миллионов фанатов по всему миру. Она достигла невероятных высот и получила такие награды, как «Золотой глобус», «Оскар» и «Лучшую женскую роль второго плана».

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Джулия Робертс

Джулия Робертс

Очень много людей, которые следят за творчеством своей любимицы, считают, что она – самая лучшая. Однако нашлись и те люди, которые считают, что возраст не приукрашивает Джулию. Пользователи соцсети не прошли мимо данной публикации и оставили свои отклики под снимком.

Джулия Робертс

Джулия Робертс

«Господи, время не щадит даже Красоток», «Крайне неудачное фото», «Нy пакет ничего так», «Крутая она ноги прям пушка», «Когда какой то известный человек плохо получается на фото, все кричат, что фото неудачное. Просто они тоже неидеальны , нужно это признать», — оставили свои мнения юзеры социальной сети под снимком легендарной актрисы.

Комментарии на пост со страyицы "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост со страyицы «peopletalk» в Instagram

Напомним, что Джулия Робертс рассказала о своих страхах.

Как ранее сообщал портал «Znaj», Джулия Робертс показала себя в розовом купальнике.

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