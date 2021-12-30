В сети показали, как сейчас выглядит 54-летняя Джулия Робертс

В социальной сети показали, как сейчас выглядит знаменитая оскароносная американская звезда, продюсер, популярная актриса Джулия Роберстс. Актрису заметили на улице в сером строгом костюме с мужчиной.

Соответствующую публикацию разместили на странице «peopletalk» в Instagram.

«Джулия Робертс на съёмках фильма «Билет в рай» в Австралии Как тебе образ актрисы?», — подписан снимок в социальной сети.

Ни для кого не секрет, что такая актриса как Джулия Робертс имеет сотни миллионов фанатов по всему миру. Она достигла невероятных высот и получила такие награды, как «Золотой глобус», «Оскар» и «Лучшую женскую роль второго плана».