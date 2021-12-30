Нацполиция усиливает профилактические меры: детали

Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины сообщает о намерениях полиции усилить проверки направленные на профилактику правонарушений в новогодние и рождественские праздники.

Источник: avtoblog.ua

Глава Нацполиции Игорь Клименко подчеркнул, что в праздничные дни правоохранители должны усиленно следить за безопасностью дорожного движения. По его мнению, для предотвращения ДТП следует активно выявлять водителей навеселе, и обеспечить сопровождение для организованных групп детей.





Начальник Национальной полиции обратил внимание на прогнозируемые погодные условия на праздники. Гидрометцентр сообщил о снегопадах, дождях и гололеде. Игорь Клименко указал, что полицейские должны гарантировать безопасность и предоставить помощь, в сложившихся условиях.

По мнению главы Нацполиции, очень важно чтобы полиция, спасатели и дорожники работали слажено. Только так удастся избежать серьезных проблем на дорогах.