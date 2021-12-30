Вакцинация от коронавируса: Бустерную прививку получили уже более 2 тысяч украинцев

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Среди людей, которые были привиты вчера, первую дозу вакцины от коронавируса получили 34 463 человека, вторую дозу (завершили вакцинацию) – 94 974 человека, дополнительную (третью) дозу получили 402 человека, бустерную дозу – 1 290 человек.

Каким препаратом прививали

CoronaVac – 30 756 человек;

Comirnaty (Pfizer) – 75 501;

AstraZeneca – 4 876;

Moderna – 19 996.

По состоянию на 29 декабря с начала вакцинальной кампании привиты 14 639 498 человек, из них получили первую дозу – 14 639 496 человек, получили две дозы – 13 542 266 человек, получили дополнительную дозу – 2 610 человек, бустерную дозу – 2 280. В общей сложности сделано 28 186 652 прививки.





Больше всего прививок в течение суток сделали в Днепропетровской (13 923), Харьковской (11 722) областях и Киеве (10 725).

Напомним, ранее Министерство здравоохранения объявило оначале бустерной вакцинации медицинских работников. В Минздраве заявили, что бустерную дозу получат все медики минимум через шесть месяцев с даты получения второй плановой дозы.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, в чем разница между дополнительной прививкой и бустерной дозой. По его словам, бустерная доза делается, чтобы усилить эффективность влияния на организм вакцины, которая со временем слабеет. В то время как дополнительная вакцинация (ревакцинация) проводится в других целях.

Источник: www.depo.ua