Творожная запеканка на Новый год к праздничному завтраку

Эта творожная запеканка больше напоминает по вкусу чизкейк. Она очень нежная и очень вкусная, хотя и диетическая – без муки и масла.

Ее рецептом поделилась в своем Инстаграмме сертифицированный нутрициолог Виктория Говоруха.

Для приготовления запеканки вам понадобятся:

сыр домашний – 400 г

яйца – 3 шт

сметана или йогурт – 60 г

мед или сахарный сироп – 80 г

крахмал кукурузный – 60 г

соль по вкусу

ваниль по вкусу

ягоды по вкусу – 100 г

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Включите духовку на 180 градусов, возьмите форму для запекания (лучше 24 на 11 см), смажьте ее маслом и присыпьте мукой.

Все продукты берем комнатную температуру. Сыр смешайте со сметаной, яйцами, солью, ванилином, медом или сахарным сиропом и крахмалом. Смешайте все блендером до однородности. Совет: если у вас нет крахмала – замените его мукой.

Выложите творожную массу в форму. Разровняйте ее и по вкусу добавьте ягоды (клубнику, вишню, малину и т.д.) или кусочки фруктов.

Выпекайте около 25–30 минут до румяности.

Оставьте запеканку остывать и только потом достаньте из формы. Для детей можно приготовить маленькие запеканки в маленьких формочках.

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