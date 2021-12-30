Это не целесообразно, – ВОЗ раскритиковала страны, которые сокращают самоизоляцию

Страны должны быть осторожными, – ВОЗ

В частности, там считают, что сейчас это делать нецелесообразно», поскольку количество случаев заболевания растет по всему миру.

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Исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подчеркнул, что правительства должны быть «осторожными» в этом вопросе.

Дело в том, что даже при предыдущих штаммах большинство людей инкубируют и проявляют симптомы или они положительные по меньшей мере в течение первых 6 дней.

Вероятность того, что они будут положительными или передадут болезнь после этого, ниже. Однако именно правительства должны принять решение о том, когда позволить людям выйти из карантина с дополнительными тестами,

– сказал он.

Предпосылки

Накануне в США снизили ограничения на изоляцию американцев, заразившихся коронавирусом. А также сократили время, которое нужно для карантина близким контактам.

Этот срок сократили до 5 дней, хотя ранее он составлял 10. Однако есть условие – у пациентов с COVID-19 должны отсутствовать симптомы.

В CDC подчеркнули, что «это научно оправдано». Согласно их исследованиям, большинство инфекций происходит за 2 дня до и через 3 дня после появления симптомов коронавируса.

Что известно о новом штамме коронавируса Омикрон

Этот штамм впервые обнаружили в Южной Африке 24 ноября.

Этот вариант имеет большое количество мутаций, которые могут вызвать большую заразность вируса. Также эксперты считают, что штамм Омикрон может оказаться устойчивее к вакцинам. Поэтому ВОЗ признала Омикрон таким, «что вызывает опасения».

Десятки стран начали закрывать границы для тех, кто приезжает с юга Африки из-за новой мутации коронавируса. Однако в ВОЗ считают, что полный запрет на поездки не остановит распространение штамма.

Внимание! 18 декабря в Украине обнаружили первый случай заражения штаммом Омикрон. Этот пациент уже выздоровел.

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