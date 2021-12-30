Зеленский собирает предновогоднее СНБО: что обсудят

Президент Владимир Зеленский созвал очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Он состоится сегодня, 30 декабря. Заседание должно начаться в 15:00.

Среди вопросов, запланированных к рассмотрению Советом национальной безопасности и обороны сегодня – состояние Вооруженных сил Украины, ситуация с коронавирусом, энергетика и реализация президентской программы «Зеленая страна».

На уточняющий вопрос, есть ли в повестке дня предновогоднего заседания санкции, источник СМИ отметил: «вопрос санкционной политики – на стадии решения по вынесению на рассмотрение заседания».

Сначала заседание СНБО было созвано на 29 декабря, но за день до проведения его перенесено на 30 декабря. Как пояснили в аппарате СНБО, перенести заседание решили из-за расширения повестки дня.

Отметим, что предыдущее заседание СНБО состоялось в начале ноября и касалось преимущественно ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе.

К слову, по оценкам СНБО, Россия завезла 600 тысяч своих граждан на территорию временно оккупированного Крыма, чем создает на полуострове плацдарм для влияния в регионе.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов оценил возможность вторжения России в Украину. Он в частности, заверил, что народ будет защищать Украину и сформирует движение сопротивления. К слову, Данилов накануне заявил, что возле границ Украины на расстоянии 200 км находится 122 тысяч российских военных, на расстоянии 400 км – 143,5 тысячи.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский считает, что оглашение подозрения пятому президенту Петру Порошенко не повлияет на внутриполитическую ситуацию в Украине.