Житель Черновцов забрал выигранный в «Лото-Забава» автомобиль

Георгий Даричук из Черновцов стал владельцем первого из пяти акционных авто, которые разыгрывает в честь новогодних праздников «Лото-Забава».Победитель 26 декабря приехал в Киев, чтобы забрать свой приз и заодно принял участие в прямом эфире очередного розыгрыша «Лото-Забава».

Как сообщает сайт оператора государственных лотерей «М.С.Л.», сразу после прямого эфира Георгий Штефанович вместе с журналистами и представителями «М.С.Л.» провели тест-драйв нового Citroën C-Elysée, оформили необходимые документы, а также заменили летнюю резину на зимнюю. Обладатель автомобиля решил возвращаться на нем к себе домой в Черновцы.

Во время интервью журналистам Георгий Даричук рассказал, что является давним поклонником лотерей и, в частности, «Лото-Забава», билеты которого он покупает еще со второго тиража.

Стоит напомнить, что самой лотерее уже больше 20 лет.

«Я очень рад выигрышу, – рассказал Георгий Штефанович. – У меня уже есть машина, но она такая старая! Давно нужно было менять, а тут как раз акция в «Лото-Забава».

Георгий Даричук на розыгрыше «Лото-Забава» в студии присутствует уже во второй раз. Впервые был там три года назад в качестве гостя. С того времени и поверил, что выиграть большой приз реально.





«Тогда я впервые увидел, как все это происходит за кулисами, как люди прямо в студии выиграют, и после этого еще больше убедился, что когда-нибудь наступит и мое время. Главное – верить в успех», — говорит Даричук.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» напоминает, что с момента старта акции выиграны уже 3 автомобиля и впереди еще 2 розыгрыша. В каждом из них кто-то обязательно выиграет новый Citroën C-Elysée эквивалентом в 500 000 гривен.

Купить билеты «Лото-Забава» на следующий тираж можно на сайте оператора и в пунктах распространения лотерей.

Розыгрыши лотереи проходят каждое воскресенье в 9:00 в прямом эфире на цифровом телеканале «Апостроф TV».