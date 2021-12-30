Надя Дорофеева описала свое новогоднее меню: Дантесу придется в ночь на 1 января дышать чесноком

Популярная украинская певица, жена исполнителя Владимира Дантеса Надя Дорофеева, которая недавно оскандалилась совместным треком с казахстанским рэпером Скриптонитом «Невеста», призналась, что любит кушать на Новый год. Наши читатели неожиданно для себя могут узнать, что звезды шоубиза такие же люди, как и остальные, и они любят даже «шубу».

Об этом стало известно благодаря новой публикации шоу «Голос країни» в сети Instagram.