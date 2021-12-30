Надя Дорофеева описала свое новогоднее меню: Дантесу придется в ночь на 1 января дышать чесноком

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Популярная украинская певица, жена исполнителя Владимира Дантеса Надя Дорофеева, которая недавно оскандалилась совместным треком с казахстанским рэпером Скриптонитом «Невеста», призналась, что любит кушать на Новый год. Наши читатели неожиданно для себя могут узнать, что звезды шоубиза такие же люди, как и остальные, и они любят даже «шубу».

Об этом стало известно благодаря новой публикации шоу «Голос країни» в сети Instagram.

«Без какого любимого блюда тренер «Голоса країни-12″ Надя Дорофеева не может представить новогодне-рождественские праздники? Ответ в видео. А как ваша готовность к праздникам? Уже составили новогоднее меню? Ждем ваших комментариев», — пишут авторы публикации.

Надя Дорофеева, скриншот: Instagram

Надя Дорофеева, скриншот: Instagram

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В свежем видео можно увидеть, что Надя Дорофеева все таки рассказала, что она любит кушать в новогодние праздники, и не только.

Надя Дорофеева, скриншот: Instagram

Надя Дорофеева, скриншот: Instagram

«Можно очень много есть в новогоднюю ночь. Можно я скажу вам правду, можно приготовить крабовый салат, бутерброды с чесноком и сыром и я обожаю шубу. Вот такие у мня простые вещи, но правда даже когда были концерты, я заказывала, просила, чтобы это было в меню», — призналась Надя Дорофеева.

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Знай.ua писал, Надя Дорофеева стала нежным ангелочком в коротком платье и нашла себе новую любовь: «Тонко чувствуете».

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