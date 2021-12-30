Возле сектора Газа произошли обстрелы, есть раненые

Обстрелы произошли на фоне встречи министра обороны Израиля Бени Ганца и президента Палестины Махмуда Аббаса.

Вблизи сектора Газа произошла стрельба, в результате которой получили ранения один израильтянин и трое палестинцев. Об этом накануне сообщило издание The Hill.





Так, израильские вооруженные силы заявили, что один из их граждан был ранен в результате обстрела из Газы, и они ответили огнем из танков по позициям группировки ХАМАС.

Министерство здравоохранения Газы подтвердило, что трое палестинцев ранены, но неизвестно, были ли это гражданские лица или боевики.

Отмечается, что это была первая за последние месяцы перестрелка после эскалации в мае, которая длилась 11 дней.

Также указано, что обстрелы произошли на фоне встречи министра обороны Израиля Бени Ганца и президента Палестины Махмуда Аббаса. Это был первый за более чем десятилетие визит Аббаса в Израиль.