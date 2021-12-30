Призыв резервистов — военкоматы звонят ветеранам и предупреждают о готовности

В Украине накануне новогодних праздников военкоматы проводят обзвон участников боевых действий на Донбассе, которые были мобилизованы в 2014-2015 годах.

«Позвонила секретарь сельсовета и передала «привет» из Броварского военкомата», — рассказал Realist.online Владимир, который служил на Донбассе пять лет назад. «Военкомат просит подготовиться к вызову в любой момент. Почему, не говорят, но, очевидно, это связано с угрозой российского вторжения. Могут быть и сборы резервистов, а может и мобилизация – но для мобилизации должен быть соответствующий указ президента».

Напомним, что в 2021 году Владимир Зеленский подписал закон, который вводит новый вид военной службы – служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

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Таких резервистов, по последним оценкам, в Украине 250 тысяч человек.

Этот документ, по сути, позволяет президенту призывать на фронт демобилизованных участников боевых действий без указа о частичной мобилизации, которую в 2014 и 2015 году проводил предшественник Зеленского Петр Порошенко. В те годы в зону АТО в ходе шести волн мобилизации забирали военнообязанных (как тех, кто служил ранее, так и неслуживших).