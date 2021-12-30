В Израиле за уборку мусора можно получить деньги

Для многих это может показаться нереальным, но, если представить, что вы гуляете с собакой, собираете мусор и вам за это платят. Интересная идея и в Израиле она работает. Очищая окружающую среду неплохо зарабатывают уже 16 тысяч человек. Как передает портал «Комментарии», в «DW» рассказали более подробно о полезной идее.

Уборка мусора. Фото: из открытых источников

С телефоном за мусором – новый тренд в Израиле. Специальное приложение, которое каждый желающий может установить на телефон, показывает, где находится мусор. Остается только его собрать.

«DW» рассказывает о девушке Элишии Бен Меир, которая проживает в Израиле и установила соответствующее приложение себе на смартфон. Она собранный мусор регистрирует в приложении Clean Coin и получает за это виртуальные деньги, на которые можно приобрести вполне реальные товары. Женщина гласит, что финансовая выгода мотивирует.

«От этого польза и природе, и мне тоже небольшая выгода. К примеру, вы видите мусор на земле, салфетки качество или еще что-то, к чему не хочется прикасаться, особенно, если с тобой нет перчаток. Большие предметы я подбираю, а за грязный мусор, к которому неприятно касаться получаю дополнительное вознаграждение. И этого достаточно в качестве мотивации, чтобы все убрать, – рассказала Элишия Бен Меир.

В настоящее время к программе подключилось 16 тысяч пользователей. Абсолютно любой может сфотографировать мусор и пометить его, где он находится, на карте. Убирающий мусор получает вознаграждение – «чистые монеты». Более 25 компаний принимают виртуальную валюту. Например, Елишия Бен Меир на свои виртуальные деньги купила футболку. Вот такая интересная концепция уборки мусора.

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